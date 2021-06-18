ولادة طفلة في خنشلة الجزائرية تحمل شكل لفظ الجلالة في أذنيها

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدن ولاية خنشلة الجزائرية ولادة طفلة مرسوم اسم الجلالة في كلتا أذنيها، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأشرفت وحدة الولادة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة، صالحي بلقاسم، بولاية خنشلة، أمس الخميس. على وضع امرأة على الساعة 11 والنصف صباحا، حيث أنجبت فتاة حباها الله بميزة حمل شكل لفظ الجلالة على أذنيها.

وأشار بيان خلية الإعلام والاتصال للمؤسسة الاستشفائية إلى أن الولادة كانت طبيعية وناحجة، وكان المولود من أنثى، خصّها الرحمن بميزة في كلتا أذنيها، على شكل اسم من أسماء الله الحسنى “الله”.