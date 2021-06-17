درجة الحرارة في موسكو مرشحة لتسجيل رقم غير مسبوق منذ 104 أعوام

المصدر: د ب أ

قال يفجيني تيشكوفيتس، الخبير الروسي البارز في "مركز فوبوس للطقس"، إنه من الممكن أن تتكرر درجة الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في موسكو قبل 104 أعوام، أو يتم تجاوزها، في 22 من يونيو الجاري.

ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الخميس عن الخبير الروسي القول إنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الطقس في هذا اليوم إلى ما يتراوح بين 31 و33 درجة مئوية.

وأضاف خبير الطقس: "لا أستبعد أن تصل درجة الحرارة لدينا إلى رقم قياسي في 22 من يونيو، حيث ستتراوح بين 31 و33 درجة مئوية. لدينا رقم قياسي لهذا اليوم، وهو 8ر31 درجة، وقد تم تسجيله في موسكو عام 1917... وربما يتم تحطيم هذا الرقم القياسي".

وكان تيشكوفيتس قد ذكر في وقت سابق أن العاصمة موسكو ستشهد درجات حرارة غير طبيعية في عطلة نهاية الأسبوع، وستكون درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي بواقع 10 درجات.