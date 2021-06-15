حريق يلتهم 6 أشخاص بينهم طفلين بمنزل في فيتنام

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الفيتنامية إن ستة أشخاص لاقوا حتفهم بعد أن التهم حريق منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في مدينة بوسط البلاد.

وأوضحت الشرطة في تقرير لها أن من بين الضحايا أربعة أشخاص بالغين من بينهم سيدة حامل، إلى جانب طفلين.

واندلع الحريق فى الساعة 0005 صباحا بالتوقيت المحلي ( 1805 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) في مدينة فينه بإقليم نجهى أن.

وقال شهود عيان في مكان الحادث، إنهم سمعوا انفجارا ورأوا دخانا ونارا تنبعث من المنزل.

وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، غير أن إخماد الحريق استغرق أكثر من ساعتين. ولحقت أضرار بالغة بالطابقين الأول والثاني.

وبمجرد السيطرة على الحريق عثر رجال الإطفاء على أربع جثث في الطابق الاول وجثتين آخريين في دورة مياه الطابق الثالث.

وتحقق الشرطة فى سبب الحريق.