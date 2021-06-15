الصحفية النيجيرية أوفوري تفوز بجائزة "دويتشه فيله " لحرية التعبير

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلمت الصحافية النيجيرية توبوري أوفوري جائزة DW لحرية التعبير لعام 2021. وفازت أوفوري بالجائزة تكريما لعملها الصحافي الاستقصائي السري.

وقد أشاد المدير العام لمؤسسة DW بيتر ليمبورغ أمس بالصحفية النيجيرية، قائلا في بيان إن: "توبوري أوفوري واجهت تحديات شديدة خلال أعمالها الاستقصائية عن الإتجار بالشابات وتسفيرهن من أفريقيا إلى أوروبا، ولقد لفتت انتباه السلطات إلى مصير عدة آلاف من الضحايا، وما كانت السلطات ستضطر إلى التحرك لولا عمل الصحفية الشجاعة".

بدورها، قالت أوفوري في كلمة شكر: "من الصعب العمل كصحفية في نيجيريا"، مشيرة إلى أنه يتعين على المرء هناك أن يكافح من أجل توفير أساس اقتصادي لعمله ومن أجل الوصول إلى المعلومات "وكانت الأبواب تغلق في وجوهنا عندما كنا نوجه أسئلة وكنا نتعرض للمضايقة والترهيب والاعتقال وكنا نوضع خلف القضبان".

وأشارت أوفوري إلى تردي حالة الصحافة الحرة في بلادها وفي الدول الأفريقية المحيطة.

يذكر أن دويتشه فيله تمنح الجائزة منذ العام 2015 للأشخاص أو المبادرات التي تقدم دعما بارزا لحقوق الإنسان وحرية الرأي.

وأكد ليمبورغ: "نحن بحاجة إلى صحفيين شجعان من أجل إمداد الناس بمعلومات مستقلة".

المغامرة وخوض التجربة

في معسكر شديد الحراسة ملأت زواياه المظلمة الصرخات، كانت الشابة توبوري أوفوري تسارع للهروب تحت جنح الظلام، فقد تجمدت من أثر الخوف وتلطخت ملابسها بالدماء فيما حدقت عيناها على جثتين قُطعت رأسهما، ونساء شابات من حولها كن يهربن من المكان. فقدت وعيها وسقط على الأرض.

عندما تستعيد توبوري ذكرى تجربتها هذه التي خاضتها قبل سبع سنوات، تملأ الدموع عينيها. كانت الصحافية الاستقصائية توبوري في ذاك الوقت في سن الثالثة والثلاثين وكانت في مهمة سرية داخل دوائر عصابات تجارة الجنس في نيجيريا لمدة سبعة أشهر. وسلطت في تقاريرها الضوء على العصابات الإجرامية المتورطة في الدعارة وتهريب البشر وتجارة الأعضاء البشرية.

قبل شروع توبوري في هذا التحقيق بأسابيع، طُلب منها تسليط الضوء على تجارة الجنس في نيجيريا عن طريق إجراء مقابلات مع بعض الضحايا. وفي مقابلة مع DW، ابتسمت توبوري وهي تستعيد الحوار مع رئيسها في العمل: "الضحايا لا يكتبن على جبينهن أنهن ضحايا، لذا أنتظر قليلا فسيتم الاتجار بي أيضا".

وبالنسبة لتوبوري، فإن الأمر لم يكن يحمل أي تردد وهو ما أكدت عليه في حديثها مع DW إذ قالت "يتعين علينا خوض التجربة بأنفسنا، وإلا فإن القصة ستكون ضعيفة"، فيما كانت تصفق بيدها للتأكيد على أنها أثناء عملها لا مجال لأي حلول وسط.

وفي ذلك، قال المدير العام لمؤسسة DW بيتر ليمبورغ إن الشجاعة التي تحلت بها توبوري في عملها الصحافي منحها جائزة المؤسسة لحرية الرأي والتعبير لعام 2021.

وأضاف ليمبورغ "جائرة حرية الرأي والتعبير تسلط الضوء على أهمية الشفافية في عملنا وتظهر أهمية الشجاعة في مجتمعاتنا. أعتقد أن الجائزة ستساعد توبوري أوفوري للمضي قدما في عملها ونأمل في أن تصب في صالح أمنها".