امرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر

المصدر: رويترز

في قاعة تدريبات صغيرة الحجم في مدينة بني سويف المصرية، تدرب صباح عبد الحليم صقر البالغة من العمر 36 عاما الشبان على الملاكمة مرتين في الأسبوع.

امرأة تدرب الرجال، قد لا يكون أمرا مستغربا بشدة في العاصمة لكن في بني سويف التي تقع على مسافة مئة كيلومتر جنوبي القاهرة وفي منطقة زراعية عادة ما تقلص التقاليد أدوار المرأة.

وقالت صباح التي اكتشفها مدرب أعجب بقوتها وطاقتها "بدأت البوكس الصدفة... ما كنتش حابة البوكس ... كنت بخاف على وشي وكده".

لكنها نجحت وفازت في عدة بطولات وحصلت على أكثر من عشر ميداليات قبل أن تبدأ في التدريب قبل عامين.

وهي الآن أم عاملة لها ابن واحد وتدرب نحو 20 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

وقالت صباح "ماكنوش متقبلين الوضع ده في الأول إنت عارف موضوع الصعيد بالنسبة لهم التمرينات والحاجات دي في البوكس بالذات كان صعب وكون إن يبقى بنت هي اللي بتمرن فدي اللي كانت أصعب شوية فبعد كده تقبلوا الوضع لاقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زى الولد تمرينات قاسية جدا وتمرينات على طول فهما حبوا الموضوع إنهم حبوا إن يبقى تمرين بجد".

وتابعت أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم.

وقال عمرو صلاح الدين المتدرب بعد أن تجاوز تخاذله في بداية الأمر "في الأول والله هو أنا ماكنتش حابب الموضوع ده خالص، يعنى إن البنت تدرب ولد دي حاجة مش كويسة أوي، أو مش مستحبة في الصعيد يعني بس مع ما شاء الله خبرتها وتفوقها خصوصا في بلد أرياف مفيهاش مدربين كتير يعنى في مجال البوكس فبدأنا نمشي معاها خطوة خطوة ونتقبل إنها تدربنا يعنى والحمد لله كويسة جدا في التدريب واحنا بنتحسن معاها في التدريب".