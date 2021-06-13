فائز في مزاد برحلة إلى الفضاء مع بيزوس مقابل 28 مليون دولار

المصدر: رويترز

حصل شخص على مقعد في سفينة فضاء ستنطلق في رحلة وعليها رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيف بيزوس مقابل 28 مليون دولار في مزاد اليوم السبت، وذلك في ختام عملية مزايدة استمرت شهرا على المقعد في الرحلة البكر لسفينة الفضاء التي ستطلقها شركة بلو أوريجين الشهر المقبل.

وفي غضون أربع دقائق من بدء المزاد الهاتفي المفتوح اليوم السبت تجاوزت العطاءات 20 مليون دولار. وأُغلق المزاد بعد سبع دقائق من بدئه.

ولم يتم الإعلان على الفور عن هوية الفائز، الذي يفترض أن يكون فاحش الثراء ومن هواة ارتياد الفضاء.

إطلاق بلو أوريجين للمركبة نيو شيبرد من غرب تكساس يوم 20 يوليو سيكون لحظة فارقة في وقت تتقدم فيه شركات أمريكية نحو عصر جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.

ويسابق بيزوس، أغنى رجل في العالم والمدير التنفيذي لأمازون دوت كوم وهو متحمس دائم لارتياد الفضاء، الزمن كي يتقدم على المليارديرين ريتشارد برانسون وإيلون ماسك في ارتياد الفضاء ويكون الأول من الثلاثة الذي يسافر خارج الغلاف الجوي للأرض.

وقال بيزوس في مقطع فيديو قبل المزايدة النهائية "أن ترى الأرض من الفضاء هذا يغيرك، إنه يغير علاقتك مع هذا الكوكب، مع البشرية". وأضاف أن شقيقه مارك سينضم إليه في الرحلة.

ومع إغلاق عملية المزايدة المستمرة منذ شهر يوم الخميس بما يتيح إقامة المزاد العلني، قالت بلو أوريجين إن الرقم الفائز بلغ 4.8 مليون دولار بعد مشاركة أكثر من ستة آلاف شخص من 143 دولة على الأقل في المزايدة.