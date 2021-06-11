اختراق بيانات عملاء وموظفي ماكدونالدز في كوريا الجنوبية وتايوان

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "ماكدونالدز" أن قراصنة سرقوا بعض البيانات المتعلقة بعملاء وموظفين في أسواق، تشمل كوريا الجنوبية وتايوان، حسبما أفاد موقع "دي جي" الإخباري.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أفاد الموقع الإخباري بأن شركة ماكدونالدز أكدت، اليوم، أنها عيَّنت أخيراً مستشارين للتحقيق في نشاط غير مصرح به تم على نظام الأمان الداخلي، الذي تعرض لحادثة محددة تم فيها قطع الوصول غير المصرح به خلال أسبوع.

وأبلغ فرعا الشركة في كوريا الجنوبية وتايوان الهيئات التنظيمية في آسيا، اليوم، بحدوث هذا الاختراق اليوم.

وأوضحت ماكدونالدز أنه تمت سرقة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء وأرقام الهواتف وعناوين عملاء التوصيل في كوريا الجنوبية وتايوان، مشيرةً إلى أنه لم تتم سرقة عدد كبير من البيانات.

ونوهت ماكدونالدز بأنه لم يتم اختراق بيانات العملاء والموظفين الشخصية في الولايات المتحدة.

وأكدت ماكدونالدز أنها ستنبِّه بعض الموظفين في جنوب إفريقيا وروسيا لـ"إمكانية الوصول غير المصرح به" إلى معلوماتهم.