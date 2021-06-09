السديس يعفي مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي من منصبه

المصدر: واس

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظراً للقصور في العمل، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

وأكد السديس أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.