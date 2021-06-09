مشهد صادم.. أسد يتخفى أعلى شجرة لساعات مذعوراً من قطيع جاموس

المصدر: البيان الإلكتروني

تتبعت أربعة أسود تلقب بـ "بلاك روك بويز" قطيعا مكونا من 500 من الجاموس في محمية ماساي مارايا بكينيا، محاولة القبض على فرائسها، لكن اللحظة الصادمة كانت في هروب الأسود وتوثيق لحظة تشبث أسد على شجرة هربا من القطيع.

وثق هذه اللحظة المصور النرويجي أولاف ثوكلي، 54 عاما، التي توضح خوف الأسد وذعره من قطيع الجاموس الذي التف حوله لمطارته.

وتظهر الصور محاولة الأسد التشبث بفرع شجرة والصعود لأعلاها هروبا من هجمات الجاموس الكبير.

وقال أولاف ثوكلي: "تمكنت من توثيق لحظات الخوف التي انتابت أسدا خائفا رأى شجرة منعزلة في بين حشائش السافانا، ومكث في الشجرة لساعات، قبل أن يغادر قطيع الجاموس المنطقة".