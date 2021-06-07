قطيع الفيلة الآسيوية يواصل تجواله في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الحكومة المحلية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، أمس الأحد، إن قطيعاً من 15 فيلا آسيويا بريا يواصل تجواله في ضواحي مدينة كونمينغ، حاضرة المقاطعة.

وقال المقر الميداني، الذي يتتبع قطيع الأفيال، إن القطيع ارتحل 12.1 كم أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حتى الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم السبت الماضي، للوصول إلى بلدة شييانغ ذاتية الحكم لقومية يي في حي جيننينغ بمدينة كونمينغ.

وأضاف المقر أنه سيّر يوم السبت 14 طائرة بدون طيار لتتبع القطيع، وحشد 510 أشخاص وأكثر من 110 مركبات لسد الطريق أمام القطيع وتوجيهه نحو الجنوب الغربي.

وارتحلت الفيلة حوالي 500 كيلومتر من موطنها في الغابات في ولاية شيشوانغباننا ذاتية الحكم لقومية داي قبل وصولها إلى مدينة كونمينغ ليل يوم الأربعاء، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ولأكثر من شهر، أرسلت السلطات المحلية الشرطة لمرافقة القطيع، وإخلاء الطرق لتسهيل مروره، واستخدام الطعام لصرف انتباهه عن المناطق المكتظة بالسكان.

وتعتبر الأفيال الآسيوية حيوانات محمية على المستوى الوطني الأول في الصين، حيث تنتشر بشكل رئيسي في يوننان. وبفضل إجراءات وتدابير تعزيز الحماية، ارتفعت أعداد الأفيال البرية في المقاطعة من 193 فيلاً في الثمانينيات من القرن الماضي إلى حوالي 300 حالياً.