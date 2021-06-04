تايوان تصدر تحذيراً مع اقتراب عاصفة مدارية طال انتظارها

المصدر: رويترز

أصدرت تايوان تحذيرا اليوم الجمعة مع اقتراب العاصفة المدارية تشوي-وان، والتي قد تكون الأولى التي تضرب الجزيرة منذ أكثر من عام، مما يساعد في تخفيف حدة الجفاف الشديد.

وتعاني تايوان من أسوأ موجة جفاف لها في التاريخ إذ لم تضرب أعاصير الجزيرة بشكل مباشر العام الماضي مما يعني هطول أمطار أقل بكثير ووضع قيود على استهلاك المياه في بعض الأماكن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية التايواني إنه من المتوقع أن تلامس العاصفة الطرف الجنوبي للجزيرة اليوم الجمعة قبل أن تتحرك شمالا على طول الساحل الشرقي لتايوان. وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة.