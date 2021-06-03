صيدلية عمرها 100 عام تحكي تاريخ الدواء في مصر

المصدر: رويترز

تأسست صيدلية ستيفنسون على يد صيدلي إنجليزي عام 1915 ولا تزال موجودة في قلب القاهرة بشوارعها المكتظة بالمارة. تبيع الصيدلية الأدوية الحديثة لكن الأرفف والجدران ما زالت تحمل بصمات التاريخ والنشأة القديمة في أوائل القرن العشرين.

صمم الصيدلية وبناها جورج ستيفنسون، الذي أسس سلسلة صيدليات بريطانية ابتداء من عام 1889. اشتراها في أواخر الأربعينات الصيدلي المصري إحسان سمان، الذي دفعه حب الأصالة إلى تركها دون تغيير.

قال زهير إحسان سمان مالك الصيدلية ومديرها وابن مالكها الراحل "جورج ستيفنسون قرر يفتح فرع هنا في القاهرة.. اختاروا المكان وأخدوا مقاسات كلها وراحوا عملوا التصميم بتاعها والخشب والديكورات بتاعتها كلها اتعملت في إنجلترا وجاؤوا هنا مصر ركبوها وحطوها وضبطوا كل حاجة في مكانها وفي الأربعينات والدي اشترها في أواخر تقريبا الأربعينات ومن حبه ليها وللمكان محبش يغير فيها حاجة وسابها زي ما هي واحتفظ بيها".

يعمل الرجل البالغ من العمر 58 عاما الآن كمرشد سياحي للزوار والمارة من عشاق التاريخ، حيث يعرض عليهم عجائب الصيدلة في الأزمنة السابقة والأدوات التي شكلت تلك الأزمنة.

وقال "إحنا بنرحب بأي حد يجي يتفرج عليها ودا بالعكس بنكون مبسوطين لما حد بييجي يتفرج وبنشرح له كل حاجة موجودة ودي كانت بتستخدم في أيه ودا كان بيستخدم إزاي والموازين وحاجات التنفس وأي حاجه قديمة هنا بيسأل عليه الزائر بنشرح له وبنفهمه إزاي الأدويه كانت بتتعمل ودلوقتي تعتبر انقرضت شوية".

أصبحت الصيدلية التي تعود لأكثر من قرن مكانا لبيع الأدوية الحديثة، فضلا عن كونها معرضا مفتوحا للزوار ستة أيام في الأسبوع من السادسة حتى التاسعة مساء.

وقال زهير إحسان "إحنا شغالين كصيدلية وفي نفس الوقت المكان مفتوح للي عايز ييجي يزوره بس بنطلب الي عايز ييجي من 6 إلي 9 ما عدا الجمعة إحنا أجازة. الدنيا بتكون رايقه فنعرف نقف معاه ونشرح له كويس المكان والحاجات القديمة دي"..

ومن بين أثمن مقتنيات الصيدلية زجاجات الأدوية والقوارير القديمة، ومختبر يمزج فيه الكيميائيون الأدوية بعناية، وقفل الباب الذي ظل يعمل بكفاءة حتى وقت قريب.

وقال مصطفى فاروق وهو زائر عراقي يعيش في كندا "أنا بطبيعتي بحب كل حاجة قديمة أي حاجه فيها تاريخ فيها قدم تلاقيني بتبعها وأروح ليها البلدان الي بأزورها وأروح ليها ببحث عن المكان القديم أول ما سمعت عن الصيدلية دي في السوشيال ميديا من يومين مش من كتير قولت لازم أجي النهار دا الشيء الي شفته في السوشيال ميديا جذبني جدا إني آجي أزور الصيدلية وأشوف القدم والحلاوة الي فيها صعب تلقي حاجة زي كدا".