إندونيسيا تلغي رحلات الحج هذا العام

المصدر: رويترز

أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس أن بلاده ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وقال الوزير ياقوت خليل قوماس في بيان "نظرا للجائحة ومن أجل سلامة الحجاج، قررت الحكومة أنها لن تسمح هذا العام للإندونيسيين بالذهاب (لأداء الفريضة)".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن المملكة رفعت حظرا على المسافرين القادمين من 11 دولة بعد فرضه للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنها ما زالت تفرض إجراءات الحجر الصحي.