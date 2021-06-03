الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية ورصد الكوارث

المصدر: رويترز

أطلقت الصين اليوم قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية إلى المدار المخطط له وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " عن مركز الإطلاق أنه تم إطلاق القمر الصناعي "فنغيون-4 بي" بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" في الساعة 00:17 صباحا بتوقيت بكين وكانت هذه المهمة الـ 372 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

وذكرت الوكالة أن القمر - وهو أول أقمار الأرصاد الجوية الصينية من الجيل الجديد في المدار الثابت بالنسبة للأرض- سيستخدم في مجالات تحليل الأحوال الجوية والتنبؤ بها ورصد البيئة والكوارث.