محافظ جزائري يلبي دعوة مواطن لشرب قهوة على الطريقة السويدية

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجأ مواطن جزائري في ولاية تمنراست الواقعة بأقصى الجنوب الجزائري، برد الوالي (المحافظ) شخصياً على منشوره في فيسبوك بقبول دعوته لشرب قهوة معاً.

وكان كتب المواطن الجزائري كتب في منشور في فيسبوك "أتمنى في يوم ما عند ذهابي للمقهى أن ألتقي والي تمنراست".

وأضاف: أرشف قهوة معه على نفس الطاولة، وأخبره بمشاكل عدة كما يحدث في السويد و الدنمارك".

ونشرت الصفحة الرسمية للوالاية رد الوالي، حيث قال: "موافق.. اختر المكان والزمان وقهوتك مدفوعة"

وختم: اظهر جديتك.