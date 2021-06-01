قنينة ماء بنكهات لخداع العقل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

الجميع متفق على أهمية شرب الماء لصحة الجسم، ومع ذلك، هناك أشخاص يكافحون في سبيل الحصول على الكمية الموصى بها، وهي 1.2 لتر في اليوم.

وفي سبيل رفع كمية الماء في الحمية الغذائية، تم ابتكار قنينة ماء في بريطانيا، تنطلق منها الروائح في الفم، بهدف خداع العقل في التفكير بأن المياه التي يجري شربها من القنينة لها نكهة، كنهكة الفواكه أو الكولا أو غيره.

القنينة واسمها «إير أب» تشبه أي قنينة شرب عادية، فهي تحتوي على مياه عذبة، لكنها تختلف عن غيرها، بفضل احتوائها على قرون رائحة، يمكن أن تنطلق في الأنف عند ارتشاف الماء من القنينة، والمرور عبر الحلق إلى الدماغ، حيث تتبدى للعقل على شكل طعم.

وفي لقاء مع «ديلي ميل»، أوضحت مطورة تقنية «إير أب»، لينا جونغست: «إنها طريقة جديدة لإدراك النكهة، لم تكن موجودة من قبل»، موضحة المفهوم بالقول: يحدث هذا بفضل مفهوم يعرف باسم «رائحة خلف الأنف» وهو المصطلح التقني لعملية التذوق بالأنف، فالروائح تمر عبر الحلق إلى مركز حاسة الشم في الأنف، وتظهر في المخ على هيئة طعم، وهذا الأمر عبقري، إذ إن 80% من الأذواق، التي نختبرها هي في الواقع أشياء نشمها.