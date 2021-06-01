السعودية.. إحباط تهريب 308.6 كيلو غرامات من الحشيش المخدر و237 طناً من القات المخدر

المصدر: واس

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني بأنه تم إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوغرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من القات المخدر.

وأوضح العقيد القريني أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهما، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكشف أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.