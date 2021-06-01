قاضٍ رحيم يعفو عن تاجر مخدرات.. ويُعيَّنه محامياً بعد 16 سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يضيع تاجر مخدرات شاب الفرصة، التي منحه إياه قاضٍ في مدينة ميتشغان الأمريكية في العام 2005، بإعفائه من عقوبة السجن لمدة طويلة، حتى إنه تحول إلى محام وتم تعيينه مؤخراً من قبل نفس القاضي الذي برأه في الماضي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 26 مايو 2021 أن الشاب إدوارد مارتيل ترك المدرسة في سن السابعة عشرة وغادر منزل العائلة قبل أن ينخرط في تجارة المخدرات ويتم القبض عليه في العام 2005.

ظهر مارتيل لأول مرة في قاعة محكمة القاضي بروس مورو، وبدلاً من ينزل القاضي به حكماً قاسياً بالسجن، عرض عليه فرصة ثانية لتغيير سلوكه. وبعد ثلاث سنوات قضاها مارتيل تحت مراقبة الشرطة، عاد إلى المحكمة مجدداً ولكن هذه المرة ليس كمتهم بل كمحام.

قال القاضي مورو: "أستطيع أن أتخيل أن إدوارد، الذي كان مطارداً من قبل الشرطة لم يكن يظن أبداً أن العدالة ستكون خلاصه. لقد فهم أن لدي إيماناً قوياً بأنه يمكن أن يكون الشخص الذي يريده في الحياة".

بعد فترة المراقبة، تخرج التاجر السابق من كلية القانون في ديترويت قبل أن يعمل كاتباً عينته المحكمة في واشنطن العاصمة. ثم قام القاضي مورو بضمانه وقدم له الحماية ليتم قبوله كمحام في محكمته.