شاهد.. حافلة تتسلّق عمود كهرباء في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلقت حافلة ركاب في مدينة سان بطرسبرغ الروسية عمودا كهربائيا بعد اصطدامها به، ما نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص.

ووفقا لـ "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر في خدمة الطوارئ، اصطدمت الحافلة التي كان على متنها 10 ركاب بعمود كهرباء في حوالي العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارع لينينسكي بروسبكت وشارع كوتينا.

وتم إسعاف المصابين من طرف طاقم الطوارئ والمسعفين الذين انتقلوا إلى مكان الحادث.

الجدير بالذكر أن الحافلة اصطدمت بالعمود، وارتفعت عدة أمتار عن الأرض.