شاهد.. عمال نظافة يغنون "الكاتيوشا" خلال عملهم في موسكو

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لعمال بلدية، في مدينة موسكو، يقومون بنقل آلة بيانو في إحدى الأحياء الشعبية ويغنون أغنية "الكاتيوشا" السوفيتية.

وأظهر مقطع الفيديو المصور من إحدى النوافذ المجاورة للطريق قيام عمال الصيانة بنقل آلة البيانو على جرار.

وقام أحد العمال بالعزف على البيانو، حيث أظهر براعته بعزف نشيد "الكاتيوشا" السوفيتي.

وقام العمال بترداد كلمات الأغنية مع المعزوفة المرفقة خلال نقل الآلة.