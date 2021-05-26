"فن الأرز" ثلاثي الأبعاد

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتمد "فن الأرز"، العمل الفني ثلاثي الأبعاد، على حبات الأرز، وهي مهارة شعبية تنفرد بها قرية قاولو في مقاطعة فوجيان الصينية، بحسب صحيفة "الشعب".

ويقال هذا الفن الشعبي يعود تاريخه إلى مئات السنين.

تشن قوه روي؛ شاب قرر العودة الى قرية قاولو بعد تخرجه من كلية الفنون والحرف، لاستشارة القرويين القدامى، ومواصلة اكتشاف ومحاولة استعادة تقنية استخدام حباب الأرز للأبداع، هذه التقنية المفقودة تقريباً، وطبق تقنيات التلوين والمطهر لإحياء التقنيات التقليدية.

اليوم، أدرج " فن الأرز" رسميًا في قائمة التراث الثقافي غير المادي لفوتشو، وتم إنشاء قاعدة تعليمية خاصة لتوريث مهارة فن الأرز محليًا.