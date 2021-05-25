مهرجان في أمريكا لأكل حشرات عائدة بعد قضائها 17 عاماً تحت الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

استضافت مدن أمريكية عدة مهرجان "سيكادا فيست"، حيث تمت دعوة الضيوف لتذوق حشرات السيكادا المقلية والمشوية والمحمصة والمطلية بالشوكولاتة، وذلك احتفالاً بظاهرة فريدة لظهور سلالة "بروود إكس" (Brood X)، التي تحدث مرة كل 17 عاماً.

يعتبر الشيف بون لاي طاهيا رائدا في حركة الغذاء المستدام، ويقوم بطبخ حشرات "السيكادا" للمساهمة في فتح الحديث حول الطرق البديلة لتناول الطعام تكون أقل تأثيراً على البيئة من الزراعة التقليدية، والتي وفقاً له تعتبر "غير مستدامة".

بدأت حشرات السيكادا (أو الزيز) في الظهور في منطقة واشنطن العاصمة بعد قضائها 17 عامًا تحت الأرض.

واجتاحت المليارات من السيكادا الدورية (زيزان دورية)، التي كانت تعيش تحت الأرض منذ العام 2004، عدة مدن أمريكية، وفق "سبوتنيك".