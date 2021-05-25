شاهد.. نهر حمم بركانية يتوقف على مشارف مدينة ويجنبها كارثة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقف نهر من الحمم البركانية المغلية على مشارف مدينة غوما أول أمس الأحد، ما جنب المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كارثة بعد ثوران بركان جبل نيراغونغو ليلاً وأدى إلى فرار الآلاف من السكان المذعورين.

وقال الحاكم العسكري لإقليم شمال كيفو إن "المدينة نجت" بعد "توقف الحمم البركانية بالقرب من بوهيني في ضواحي غوما".

وفر الآلاف من الأشخاص خلال الليل من المدينة ونام العديد من العائلات على الأرصفة وسط ممتلكاتهم تحت سماء تحول لونها إلى الأحمر بسبب النيران ودخان البركان، وفق "يورونيوز".

شاهد.. نهر حمم بركانية يتوقف على مشارف مدينة ويجنبها كارثةhttps://t.co/OmufrUQgWV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Kijs7PXNDE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 24, 2021