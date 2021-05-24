شاهد.. شاب يعرقل سير "ترام" ليصوّر فيديو في المغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مغربي يعرقل سير الترام بمدينة الدار البيضاء.

ويظهر في الفيديو الشاب وقد وضع طاولة وكرسي في سكة الترام وبمجرد اقتراب الأخير هم الشاب وجالس إلى الطاولة، ليلحقه النادل بفنجان قهوة، ليهم بارتشافه غير مبال بالترام، الذي قابله بظهره.

وأطر السائق لإيقاف الترام، حفاظا على روح الشاب الذي لم تكن تهمه حياته بقدر اهتمامه بتصوير فيديو ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل رفع المشاهدات والمشاركات في حساباته.

وقد أثار هذا الفيديو غضب وغنق المغاربة، الذين وصفوه بأبشع الأوصاف، مطالبين السلطات بالتدخل لمحاربة مثل هذه السلكات الطائشة.