"اليوروبول" تفكك عصابة لتزوير "اليورو"

وداهم عناصر الأمن 18 بيتا في نابولي بإيطاليا، ومنزلا واحدا في ألمانيا، حيث يتم توزيع الأوراق النقدية المزيفة، على حد ما جاء في بيان يوروبول.

وخلال العملية، تم القبض على أربعة مواطنين إيطاليين ومصادرة أكثر من 30 ألف يورو نقدًا، بالإضافة إلى مواد لوجستية وأجهزة الكمبيوتر.

خلال التحقيق، صادرت الشرطة أيضًا كمية من الكوكايين، وبندقية وأموالا مزورة بقيمة حوالي 160 ألف يورو. ويعتقد أن المشتبه بهم لهم صلات بخلايا تابعة لمافيا كامورا.

وذكرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" في بيان إنه بصرف النظر عن طباعة النقود المزيفة في إيطاليا وتوزيعها في ألمانيا، فإن المجموعة متورطة في تهريب المخدرات والاحتيال الضريبي.

وأضافت: "يُعتقد أيضًا أن المشتبه به الرئيسي متورط في تهريب سلع غير قانونية مختلفة بما في ذلك المخدرات والسيارات المسروقة وحيازة وثائق مزورة"، مؤكدة في الوقت نفسه "يشتبه في أن بعض عناصر المجموعة قام بتوزيع هذه الأوراق النقدية المزورة وغير القانونية التي حصل عليها زملاؤه الذين يعيشون في نابولي وتربطهم صلات بكامورا."

وقادت العملية الشرطة الجنائية الإقليمية الألمانية في شمال الراين وستفاليا والهيئة المالية الإيطالية في روما ونابولي. كما دعم رجال إنفاذ القانون من الشرطة الفيدرالية البلجيكية والشرطة الوطنية الفرنسية عمليات التحقيق، وفق "يورونيوز".