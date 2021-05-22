طفل يقود سيارة لمسافة 150 متراً دون مخاطر

المصدر: د ب أ

قاد صبي يبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات في ألمانيا سيارة أسرته مسافة 150 متراً تقريباً اليوم، واصطدم في النهاية بإشارة مرور دون أن يصاب أحد بمخاطر.

وبحسب الوضع الحالي للتحقيقات، فإن الطفل البالغ من العمر 32 شهراً أخذ مفتاح سيارة أحد الوالدين وبدأ تشغيلها وفقاً لما أعلنته الشرطة الألمانية.

وتمكنت قائدة سيارة وُجدت مصادفة في مكان الحادث بمدينة باينه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا من إخراج المفتاح من السيارة دون أن يصاب أحد بأذى.

ويسعى المحققون إلى استجلاء كيفية حصول الصبي على المفتاح وكيف تمكن من التحكم في السيارة.