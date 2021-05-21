شاهد.. احتفالات كوريا الجنوبية بعيد ميلاد "بوذا"
احتفل الكوريون الجنوبيون أول أمس الأربعاء بعيد ميلاد بوذا بالتجمع في المعابد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وحضر المئات للاحتفال بهذا العيد في معبد جوغيسا الواقع في العاصمة سيئول.
ويحتفل البوذيون بالعيد بالصلوات وكتابة تمنياتهم على قصاصات ورقية قاموا بإلصاقها في الفوانيس المخصصة للاحتفال، بحسب "يورونيوز".
شاهد.. احتفالات #كوريا_الجنوبية بعيد ميلاد "بوذا"https://t.co/Z3H7qERKPY#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rC9grDVTTm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 21, 2021