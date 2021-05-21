شاهد.. احتفالات كوريا الجنوبية بعيد ميلاد "بوذا"

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل الكوريون الجنوبيون أول أمس الأربعاء بعيد ميلاد بوذا بالتجمع في المعابد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وحضر المئات للاحتفال بهذا العيد في معبد جوغيسا الواقع في العاصمة سيئول.

ويحتفل البوذيون بالعيد بالصلوات وكتابة تمنياتهم على قصاصات ورقية قاموا بإلصاقها في الفوانيس المخصصة للاحتفال، بحسب "يورونيوز".