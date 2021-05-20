"ماسك" يكافىء مقاتل فنون قتالية بسيارة زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

أرسل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، سيارة إلى مقاتل الفنون القتالية المختلطة، بنيل داريوش.

داريوش الذي يشارك في المسابقة للوزن الخفيف، حصل على سيارته بعد الفوز على توني فيرغسون، في نهاية الأسبوع الماضي.

ولجأ داريوش إلى ماسك وحثه على إرسال سيارة بسرعة، كانت قد طلبتها زوجته قبل 6 أشهر.

ونشر المدير الرياضي علي عبد العزيز، على تويتر، صورة للسيارة، معلقا عليها: "أرسل إيلون ماسك، سيارة مجانية لداريوش، حتى يصبح حجزه جاهزا. إيلون رجل عصابة".