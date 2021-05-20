(فيديو) "حاجة غريبة".. مسافرون يصلون مطار الخرطوم ويُفاجؤون بخلو كبائن الجوازات من الموظفين

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مثير للدهشة، يظهر خلو كبائن جوازات مطار الخرطوم، من أي موظف أو شرطي، عند وصول مسافرين قادمين إلى السودان.

وتحدث موثق الفيديو، عن وصولهم إلى مطار الخرطوم، و لم يجدوا أي موظف في الجوازات أو مسؤول، أو حتى أي شخص يتحدث معنا، قائلاً : "حاجة غريبة".

(فيديو) "حاجة غريبة".. مسافرون يصلون مطار الخرطوم ويُفاجؤون بخلو كبائن الجوازات من الموظفينhttps://t.co/8UiMFC3B3P#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/g4atnIIMmk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2021