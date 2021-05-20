(فيديو) "حاجة غريبة".. مسافرون يصلون مطار الخرطوم ويُفاجؤون بخلو كبائن الجوازات من الموظفين

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مثير للدهشة، يظهر خلو كبائن جوازات مطار الخرطوم، من أي موظف أو شرطي، عند وصول مسافرين قادمين إلى السودان.

وتحدث موثق الفيديو، عن وصولهم إلى مطار الخرطوم، و لم يجدوا أي موظف في الجوازات أو مسؤول، أو حتى أي شخص يتحدث معنا، قائلاً : "حاجة غريبة".

كلمات دالة:
  • مطار الخرطوم ،
  • السودان ،
  • شرطي،
  • كبائن
طباعة Email
↑ أعلى