ما هي لغة الحب عند القطط؟

المصدر: د ب أ

إخبار شخص ما أنك تحبه يتطلب كلمتين، أما إخبار قطتك أنك تحبها مختلف تماما ولا يشمل فقط على التربيت عليها أو تدليلها.

لا تغلق القطط عينيها مطلقا أمام شخص ما أو شيء يمكن أن يشكل خطرا عليها، حتى أن القطط الكبيرة سوف ترمش في وجوه بعضها بعض، كاستعراض للثقة. وبالتالي إذا ما أراد أصحاب القطط أن يشعروا أنهم مسترخون عندما يكونا معا، يمكنهم محاكاة هذا السلوك، بحسب موقع إلكتروني ناطق بالألمانية.

يشير خبراء الحيوانات إلى ممارسة هذا الطقس بالتسلسل التالي: النظر بهدوء أولا واسترخاء في عيني القط، ثم أغلق عينيك ببطء قبل التحديق بسرعة في القط.

ويقول الخبراء إن القطط سوف تفهم هذا السلوك على أنه علامة على الحب وإذا ما كان أصحاب هذا الحيوان الأليف محظوظين فسوف يرد الحيوان الأليف بإغماض عينيه.

وهناك طريقة أخرى تعرب بها القطط عن مشاعرها وهي بحك نفسها على القطط الأخرى أو الأشخاص لتوزيع فيرموناتها الشخصية واعتبار الشخص عضو من الأسرة: وهو أكثر إثبات صحيح على حب القط.

وللرد بالمثل، يجب أن تسمح للقط أولا بحك نفسه عليك، ثم التربيت عليه كثيرا. إذا كان القط من محبي الأحضان، فيمكنك إمالة رأسك برفق على رأسه.