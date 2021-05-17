شاهد.. مسابقة حفر القبور

المصدر: البيان الإلكتروني

احتضنت مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، التي تشتهر بمتحف ثقافة الطقوس، بطولة سرعة حفر القبور تحت اسم "فوضى القبور" ورعاية منظمة الطقوس، بالقرب من محرقة الجثث بالمدينة.

وشارك في البطولة ثمانية فرق من مختلف مناطق روسيا، تنافست على لقب الأسرع في حفر القبور، ضمن قطعة أرض محددة.

ومن شروط المسابقة، أن يكون المشارك عاملا نشطا في خدمة الجنازات، ويبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر، وعلى حفاري القبور القيام بعملهم ليس فقط بسرعة، ولكن أيضا بدقة، ووفقا لمعايير محددة.

فقد كان على المتسابقين حفر قبر بطول مترين وعرض 80 سم وعمق 1.6 م، وتم تجهيز توابيت للتحقق من صحة المعايير.

ونجح فريق مؤلف من الأب والابن من مدينة أومسك في الانتهاء من المهمة بشكل أسرع، وحفر قبر بزمن قدره 38 دقيقة، وفق "روسيا اليوم".

وخصصت جوائز من 10 إلى 30 ألف روبل (الدولار الواحد يساوي نحو 75 روبلا)، لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى أنهم سيمثلون روسيا في المسابقات الدولية في هنغاريا.