شاهد.. قطة تدافع عن صديقها الكلب ضد بيطري
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماع فيديو لقطة قامت بالدفاع عن صديقها الكلب ظنا منها أنه على وشك التعرض لأذى خطير.
ويظهر الفيديو، كيف تثبت فتاة كلبها الأليف على طاولة الطبيب البيطري لإعطائه حقنة، وفي الوقت نفسه تراقب قطة ما يجري.
وفي اللحظة التي يبدأ فيها الكلب بركل الطبيب، تتوجه القطة لمساعدة صديقها وتتشبث بساق الطبيب وتعضه بشدة عدة مرات.
شاهد.. قطة تدافع عن صديقها الكلب ضد البيطريhttps://t.co/eTMQ7l2auK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BM9FdB3TaU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2021