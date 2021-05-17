شاهد.. قطة تدافع عن صديقها الكلب ضد بيطري

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماع فيديو لقطة قامت بالدفاع عن صديقها الكلب ظنا منها أنه على وشك التعرض لأذى خطير.

ويظهر الفيديو، كيف تثبت فتاة كلبها الأليف على طاولة الطبيب البيطري لإعطائه حقنة، وفي الوقت نفسه تراقب قطة ما يجري.

وفي اللحظة التي يبدأ فيها الكلب بركل الطبيب، تتوجه القطة لمساعدة صديقها وتتشبث بساق الطبيب وتعضه بشدة عدة مرات.