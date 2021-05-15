نهاية المأساة.. العثور على فتاة بقيت بمفردها 22 يوما في المحيط

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت فرق الإنقاذ الإسبانية من العثور على شابة مراهقة بعد قضائها ثلاثة أسابيع تائهة في عرض المحيط الأطلسي في حكاية تضع نهاية قصة مأساة أصابت مجموعة مهاجرين.

وعثرت مروحيات الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الإسباني على الفتاة التي بقيت وحيدة في قارب صغير لمدة 22 يوما بعد غرق جميع رفاقها من المهاجرين.

وشرحت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، من ساحل العاج، قصتها على شبكة "بي بي سي"، وأوضحت تفاصيل لحظاتها الأخيرة المأساوية على القارب الذي تقاذفته الأمواج لمدة 3 أسابيع.