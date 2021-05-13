(فيديو) اثنان في واحد.. طائرة وسفينة في الوقت نفسه

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة "سبوتنيك" إن شركة "ريغينت" صممت آلة طيران كهربائية بالكامل، أطلقت عليها اسم "seaglider"، التي تجمع بين السرعة والراحة وأنظمة الملاحة الخاصة بالطائرة مع القدرة على المناورة.

وأضافت الوكالة أن المركبة الهجينة تنطلق بسرعات منخفضة تصل إلى 45 ميلا في الساعة، وعندما تصل إلى المياه المفتوحة، تقلع المركبة وتصل سرعتها إلى 180 ميلا في الساعة.

وتتطلع الشركة إلى إنشاء طرق محددة بين المراكز الرئيسة مثل: بوسطن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، أو مسارات أقصر مثل: مدينة نيويورك إلى هامبتونز أو الطرق التي تربط جزر هاواي.

وقالت الشركة في بيان: "طائرتنا الشراعية تحلق على ارتفاع بضعة أمتار فوق سطح الماء وتحل محل العبارات وطائرات المسافات القصيرة على الطرق الساحلية".

وأضافت: "تسمح لنا هذه البيئة البحرية بتخفيض دورة التطوير، التي تستغرق عقدًا من الزمن للطائرات، إلى النصف، تمتلك الطائرات الشراعية ضعف نطاق الطائرات الكهربائية بفضل الكفاءة الديناميكية الهوائية والتشغيلية".

كما أوضحت الشركة أن طائرتها يمكنها فقط السفر لمسافة تصل إلى 180 ميلا، وهو ما تسمح به تكنولوجيا البطاريات الحالية، مشيرة إلى أنها تخطط لتزويد "seaglider" ببطاريات أكثر قوة في المستقبل، لتصبح قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 500 ميل بشحنة واحدة.

وتلقت الشركة 450 مليون دولار في شكل طلبات مؤقتة من المشغلين في جميع أنحاء العالم، وتخطط لبدء نقل الركاب على طول الطرق الساحلية بحلول عام 2050.