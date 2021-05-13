دراسة حديثة: صحة المحاميات العقلية في خطر

المصدر: د ب أ

أكدت دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 3 آلاف محامٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومقاطعة كولومبيا أن النساء المحاميات المجهدات من العمل يعانين مشكلات تتعلق بالصحة العقلية ويتعرضن لمخاطر مرتفعة.

وقال باتريك كريل، المشارك في الدراسة، والخبير في الصحة العقلية، إن الكثير من النساء "يعشن في مستوى أسوأ مادياً في جميع المجالات".

وتأتي الدراسة بعد تقرير صادر عن نقابة المحامين الأمريكية في أبريل يقول إن جائحة كورونا دفعت المزيد من النساء إلى التفكير في ترك المهنة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضغوط التوازن بين العمل والحياة.