بيع تاج ملكي إيطالي بأكثر من 1.6 مليون دولار في مزاد بسويسرا

المصدر: رويترز

بيع تاج من الألماس واللؤلؤ تناقلته الأسرة الإيطالية المالكة على مر الأجيال مقابل 1.5 مليون فرنك سويسري (1.66 مليون دولار) في مزاد أقيم بسويسرا أمس الثلاثاء.

وقالت دار سوذبيز للمزادات بعد عملية البيع التي تمت في جنيف إن السعر واحد من أعلى ما بيع به تاج في السنوات الأخيرة.

يرجع تاريخ التاج إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأُهدي إلى ماريا فيتوريا من عائلة بوتسو لدى زواجها عام 1867 من أماديو الأول من عائلة سافوي والذي أصبح فيما بعد ملكا لإسبانيا.

والتاج عبارة عن صفوف متدرجة من الألماس واللؤلؤ الطبيعي وكان سعره يقدر بما بين مليون ومليون ونصف دولار.

وبيعت بالمزاد أيضا أكبر قطعة ياقوت أزرق كشميري تُعرض في مزاد وهي زنة 55.19 قيراط وجلبت 3.5 مليون فرنك.

وكانت القطعة جزءا من دبوس من الياقوت والألماس يرجع تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي. وكان الدبوس يضم قطعة ياقوت أزرق كشميري أخرى زنة 25.97 قيراط.

وكان السعر المقدر لفص الياقوت ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، وكان مملوكا لإحدى وريثات ثروة مصانع جينيس للجعة.