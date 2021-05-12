السجن 20 عاماً لجندي فرنسي سابق مدان بالقتل

المصدر: د ب أ

أصدرت محكمة فرنسية حكما على جندي سابق في فرنسا بالسجن 20 عاما لإدانته بالقتل في قضية كبرى أثارت ضجة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية من قاعة المحكمة فى شامبري أن نوردال إل (38 عاما) أدين يأمس الثلاثاء.

واعترف للمحكمة بأنه قتل رجلا، كان جنديا أيضا، لكنه قال إن ذلك لم يكن متعمدا. وقال ممثلو الادعاء إن الشخص المدان كان شاذا.

وكان المدعي العام قد ضغط من أجل إصدار الحد الأقصى بالسجن لمدة 30 عاما بعد محاكمة استمرت حوالي أسبوع.

وتتعلق المحاكمة فقط بقتل الجندي الشاب، الذي اختفى في أبريل 2017. وقادت بيانات الهاتف المحمول المحققين إلى الجندي المدان الآن.

ولكن القضية حظيت باهتمام واسع النطاق في فرنسا لأنه يشتبه أيضا في أن نوردال إل اختطف وقتل فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في جنوب شرق فرنسا.