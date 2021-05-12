أزمة مياه متزايدة في كاليفورنيا وحاكم الولاية يعلن حالة الطوارئ

المصدر: د ب أ

في مؤشر واضح على أزمة المياه المتزايدة في ولاية كاليفورنيا، أعلن الحاكم جافن نيوسوم حالة الطوارئ بسبب الجفاف في 41 مقاطعة، بما في ذلك مناطق في سنترال فالي التي حثت على اتخاذ إجراءات نيابة عن المزارعين.

ويوسع إعلان نيوسوم الذى صدر أمس الاثنين بشكل كبير حالة الطوارئ بسبب الجفاف التي أعلنها في مقاطعتي سونوما وميندوسينو الشهر الماضي، ويغطي الآن 30 % من سكان الولاية، وفقا لصحيفة لوس أنجيليس تايمز اليوم الثلاثاء.

وقال نيوسوم في بيان: "مع وضوح حقيقة تغير المناخ في ولاية كاليفورنيا، فإننا نتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص الحاد في إمدادات المياه في شمال ووسط كاليفورنيا، بينما نقوم أيضا ببناء قدرتنا على الصمود في مجال المياه لحماية المجتمعات في العقود المقبلة".

وأدى الجفاف خلال فصل الشتاء وعوامل أخرى إلى جعل كاليفورنيا تشهد مستوى منخفض كثيرا من الجليد السطحي التقليدي في سلاسل جبال سييرا نيفادا وكاسكيد.

ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف إلى موسم حرائق غابات متصاعد في ولاية حطمت الأرقام القياسية في ذلك العام الماضي، كما يمكن أن يسفر عن تقليل المياه المتاحة للزراعة، مما يشكل تهديدات للأسماك وموائل الحياة البرية، وفقًا للإعلان.