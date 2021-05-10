نهر "ريو تينتو".. كائنات حيّة سبب احمرار مياهه

المصدر: البيان الإلكتروني

يتدفق نهر ريو تينتو "النهر الأحمر" في إسبانيا بمنطقة الأندلس، ويفسر لونه الأحمر بمستوى حموضته العالي جدا (ph2).

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ويعزى هذا منذ فترة طويلة إلى نشاط التعدين المحلي وتصريف مخلفات المعادن الثقيلة فيه. ⠀

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لكن تحليلات حديثة أظهرت أن الحموضة ترجع إلى وجود كائنات حية دقيقة في مائه، حيث تقوم هذه الكائنات بتحويل الكبريت والحديد الموجودين بشكل طبيعي في هذه المنطقة إلى حمض الكبريتيك وأكسيد الحديد، ما يتسبب في تلون النهر وتحمضه، بحسب (futura.sciences).

ورغم أن بعض العلماء يعتقدون أن خصائص نهر ريو تينتو هي فوق كل شيء طبيعية، إلا أن عمليات التعدين في هذه المنطقة فاقمت في لونه.