رحيل "بو" كلب عائلة أوباما الوفي

المصدر: رويترز

رحل (بو) كلب أسرة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الوفي الذي كانت رؤيته بفرائه الأسود والأبيض الكثيف وهو يمرح حول البيت الأبيض أمرا مألوفا.

أعلن أوباما مساء أمس السبت نفوق الكلب، وهو من سلالة كلب الماء البرتغالي، قائلا "كان حضوره دائما ولطيفا في حياتنا.. تسعده رؤيتنا في الأيام الحلوة والأيام الصعبة وفي كل الأيام".

وكتب على تويتر "سأفتقده كثيرا".

وكتبت زوجته ميشيل في تغريدة منفصلة على تويتر إن (بو)، الذي كان عمره 12 عاما، كان مريضا بالسرطان.

دخل (بو) البيت الأبيض في عام 2009 بعد وقت قصير من بداية الولاية الأولى لأوباما وانضمت إليه بعد سنوات قليلة أنثى من نفس السلالة اسمها صني.

وأشاد أوباما، الذي ترك السلطة في 2017، بسلوك بو الهادئ داخل البيت الأبيض وقال "كان نباحه عاليا لكن لا يعض، يحب القفز في حمام السباحة في الصيف ويتحلى بالهدوء مع الأطفال. عاش على فتات مائدة العشاء وكان شعره رائعا".