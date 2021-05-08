مقتل 6 عمال في انفجار بموقع للحجر الجيري جنوب الهند

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة الهندية أن ستة عمال على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بموقع للحجر الجيري في ولاية "أندرا براديش" اليوم السبت.

وكانت كمية ضخمة من المواد المتفجرة، المستخدمة في تفجير الصخور، قد انفجرت، عندما كان يتم تفريغها من مركبة في الموقع بمنطقة "كادابا".

وقال قائد شرطة المنطقة، كيه كيه إن اندوراجان هاتفيا من الموقع "لقد عثرنا على ست جثث حتى الآن. وبدأت عمليات الإنقاذ لتحديد ما إذا كان هناك مزيد من الضحايا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 40 عاملا على الأقل كانوا متواجدين في الموقع، وقت وقوع الحادث، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي.

وأعرب رئيس وزراء الولاية، واي إس جاجان موهان ريدي عن تعازيه لوفاة العمال. وأمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب الوفاة.