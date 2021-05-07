نيبالي يحطم الرقم القياسي ويتسلق جبل إفرست 25 مرة

المصدر: رويترز

قال مسؤول إن رجلا نيباليا من عرقية الشيربا تسلق جبل إفرست للمرة الخامسة والعشرين اليوم الجمعة ليحطم رقمه القياسي بعد أن صعد كجزء من مجموعة كانت أول من وصل إلى القمة منذ أكثر من عام.

وأُغلق أعلى جبل في العالم أمام المتسلقين في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت آخر محاولة ناجحة للوصول للقمة، قبل تسلق اليوم الجمعة بعد إعادة فتح الجبل، في عام 2019.

وقالت مسؤولة السياحة ميرا أشاريا إن كامي ريتا شيربا (51 عاما) تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 مترا عبر طريق التلال الجنوبية الشرقية التقليدي مع 11 متسلقا آخرين من عرقية الشيربا.

وقالت لرويترز من معسكر القاعدة "هذا أول نجاح في الموسم".

وكان النيوزيلندي السير إدموند هيلاري وتينزينج نورجاي من عرقية الشيربا أول من تسلق الجبل عبر هذا الطريق، الذي لا يزال الأكثر شعبية، في عام 1953.

وحطم كامي رقمه القياسي البالغ 24 صعودا والمسجل في عام 2019.

وقال آنذاك إنه سيتقاعد بعد صعوده الخامس والعشرين، ولم يتسن الاتصال به بعد للتعليق.