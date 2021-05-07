بلدة يابانية تنفق أموال الإغاثة من كورونا لبناء تمثال لحبار!

المصدر: رويترز

أثارت بلدة ساحلية بغرب اليابان جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أنفقت جزءا من أموال الإغاثة التي تسلمتها من الحكومة بهدف التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على بناء تمثال عملاق لحبار على أمل تعزيز وضعها على خارطة السياحة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بلدة نوتو الواقعة في إقليم إيشيكاوا الغربي تلقت 800 مليون ين (7.31 مليون دولار) في شكل منح من الحكومة المركزية في إطار برنامج مساعدات يهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية في خضم الجائحة.

وذكرت وسائل الإعلام أن نوتو استخدمت من هذا المبلغ 25 مليون ين لدفع جزء من تكلفة بناء التمثال الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وعرضه تسعة أمتار، مشيرة إلى أن إجمالي تكاليف إنشاء التمثال بلغت حوالي 30 مليون ين.

وتكافح اليابان حاليا موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا ووافق مجلس الوزراء على حزمة تحفيزية بقيمة 708 مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.

ويعد الحبار مكونا رئيسيا للعديد من الأطباق المحلية في نوتو، ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي قوله إن بناء التمثال جزء من "إستراتيجية طويلة الأجل" للتعريف بصناعة الصيد في البلدة وتعزيز قطاع السياحة.

وتواصلت رويترز مع حكومة نوتو لكن الشخص الذي رد على الاتصال لم يكن مخولا بالتحدث مع الإعلام.