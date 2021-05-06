الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة تحت متابعة "البنتاغون"

المصدر: د ب أ

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، أنها تتبع مسار الهبوط غير المنضبط للصاروخ الخارج عن السيطرة "لونج مارش - 5 بى واي 2"، الذى حمل وحدة محطة الفضاء الصينية إلى المدار الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي للصحفيين إنه من المتوقع أن يعود حطام الصاروخ إلى الأرض "في مكان ما" بعد غد السبت، وإن القيادة الفضائية الأمريكية قالت إن "جسم الصاروخ بأكمله تقريبا" لا يزال سليما.

وأضاف :"من السابق لأوانه معرفة المكان الذي سيسقط فيه".

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي هذه ليست المرة الأولى التي ينزل فيها صاروخ أو مركبة فضائية أطلقتها وكالة الفضاء الصينية إلى الأرض بشكل غير متحكم فيه.