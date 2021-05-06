شاهد.. دجاجة "مقطعة" تهاجم فتاة

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجمت قطعة دجاج نيئة، كانت موجودة على طبق الحفظ قبل الطبخ، فتاة وكأنها تريد العودة إلى الحياة.

ويظهر فيديو قصير كيف تتحول وجبة غداء عادية إلى شيء متوحش.

ما ظهر في الفيديو أن قطعة دجاج تقف وتتحرك وتنزلق من الطبق، وتسقط على الأرض، وفتاة وراء الكواليس تصرخ خائفة بصوت عال.

وقد بدأ مستخدمو الإنترنت في مناقشة كيف يمكن أن يحدث ذلك.

الإجابة الأكثر منطقية والأكثر ترجيحًا بحسب، "سبوتنيك"، هي أن سبب "الهروب" من الطبق هو تقلصات العضلات المتبقية الناتجة عن الملح أو صلصة الصويا.