شاهد.. أب أردني يلقي بأولاده من نافذة المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق محاولات أب في مدينة العقبة الأردنية إنقاذ أطفاله من حريق نشب في شقة الأسرة.

وأظهر مقطع الفيديو الأب وهو يلقي أطفاله واحدا تلو الآخر من النافذة، في حين كانت ألسنة النار تلتهم الشقة.

وأسهم الجيران والمارة في الشارع في عملية الإنقاذ حيث التقطوا الأطفال، وحافظوا على سلامتهم.

وتمكنت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني في مدينة العقبة من السيطرة على الحريق وإنقاذ الحي بمنع انتشار النيران إلى باقي الشقق السكنية.