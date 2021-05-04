تراجع أعداد الأطفال لمستوى قياسي في اليابان

المصدر: د ب أ

أظهرت البيانات السنوية التي تصدرها وزارة الداخلية اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع أعداد الأطفال أقل من 14 عاما في اليابان بنحو 190 ألف لمستوى قياسي بلغ 14.9مليون طفل حتى الأول من أبريل الماضي.

وهذا يعني تقلص أعداد الأطفال في أكبر ثالث اقتصاد في العالم لمدة 40 عاما على التوالي. وانخفضت نسبة الأطفال بين إجمالي تعداد السكان لتصل إلى 9ر11%.

ويشار إلى أن أكثر من ربع تعداد سكان اليابان أكبر من 65 عاما.

وفي ظل انخفاض معدلات الولادة وتزايد شيخوخة المجتمع، قد ينخفض عدد السكان في اليابان من المستوى الحالي ويبلغ 127 مليون إلى أقل من 100 مليون عام 2053، وفقا للإحصاءات الرسمية.

ويرجع انخفاض أعداد المواليد لعدة عوامل منها توجه الشباب للزواج متأخرا وتأجيل إنجاب الطفل الأول.

ويذكر أن بعض القطاعات بالاقتصاد الياباني تعاني من نقص حاد في العمالة، ويرجع ذلك أيضا إلى انخفاض الهجرة نسبيا.