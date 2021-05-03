(فيديو) أحدث موضة.. ملابس راقية من شعر الكلاب

المصدر: البيان الإلكتروني

تقوم شركة ألمانية ناشئة بجمع شعر الكلاب بهدف استخدامه في صناعة الملابس الراقية، بعد أن جذبت القطع الأولى التي تم تنفيذها العديد من العملاء.

وتهدف الشركة خلال العام الحالي، إلى جمع حوالي طن من المواد الخام لبدء الإنتاج الصناعي.

ويعد شعر الكلاب أحدث موضة مستخدمة في الوقت الحالي لتصنيع الملابس بعد قفازات اليد والشال.

وقد يصل ثمن القبعة المصممة من شعر الكلاب أو الوشاح إلى 120 يورو، بحسب "يورونيوز".

وتشير الشركة إلى أنه من الممكن جمع أكثر من 500 طن من الشعر كل عام في أوروبا.