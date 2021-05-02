كبسولة ناسا "اسبيس إكس" تبدأ رحلة العودة إلى الأرض وعلى متنها 4 رواد فضاء

المصدر: د ب أ

انطلق فريق من أربعة رواد فضاء في رحلة العودة إلى الأرض يوم السبت من محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة "سبيس إكس كرو دراجون" الأمريكية.

وأغلق باب المركبة الفضائية التي تنقل رواد الفضاء الأربعة في الساعة 2226 من مساء السبت بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن تهبط في خليج المكسيك في الساعة 0657 من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

وتم تأجيل رحلة العودة إلى الأرض ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقام فريق رواد الفضاء الأمريكيين مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي بمهمة استغرقت ستة أشهر على متن المعمل المداري.

وأنهى إطلاق رواد الفضاء الأربعة من الأراضي الأمريكية في نوفمبر الماضي تسع سنوات من الاعتماد على روسيا في نقل الرواد إلى الفضاء.

وتأمل وكالة الفضاء الأمريكية أن يمثل الإطلاق بداية العديد من الرحلات الفضائية المأهولة المنتظمة إلى محطة الفضاء انطلاقا من الأراضي الأمريكية.