محرك سيارة روسية يتحوّل إلى محرك طائرات

المصدر: البيان الإلكتروني

قام علماء معهد روسيا لصناعة محركات الطائرات بتطوير محرك سيارة "آوروس"، ليصبح محركا للطائرات، وأطلقوا عليه تسمية "أ بي دي 500".

يذكر أن سيارة "آوروس" سيارة روسية فخمة صُنعت لكبار رجال الدولة.

وأخبر مسؤول إعلامي في المعهد وكالة "سبوتنيك" بأن علماء المعهد انتهوا من صنع النموذج التجريبي من محرك "أ بي دي 500"، وسيتم تركيبه في طائرة "ياك-18تي" لإجراء الاختبارات على الأرض.

وكان رئيس المعهد، ميخائيل غوردين، قد كشف لـ"سبوتنيك" أن علماء المعهد يسعون إلى تحويل محرك سيارة "آوروس" إلى محرك للطائرات.

وعن السبب الذي يدفعهم لهذا العمل، قال رئيس المعهد إن محركات السيارات يتم إنتاج أعداد كبيرة منها، فتقل كلفة إنتاجها. ولهذا يمكن صنع محرك رخيص نسبيًا للطائرات.